Delo: Končno normalna zima (23. 2.)

Ljubljana, 23. februarja - Prihodnji teden nas bo zeblo do kosti, a tisti z nekoliko daljšim spominom se bodo spomnili, kako je bilo včasih. Večinoma nas ne zanima, kdaj ozelenijo drevesa. Pomembno je, da se zbudijo in da za zimo pridejo topli dnevi. Tudi suhe zime brez snega v osemdesetih in devetdesetih niso bile takšna redkost, piše Karel Lipnik v Delu.