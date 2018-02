Primorske novice: Vojska brez (prave) države (24. 2.)

Koper, 23. februarja - Sramota, ki sta jo po negativni oceni bojne usposobljenosti mariborske brigade pred dnevi javno uprizorila predsednik vlade in obrambna ministrica, je dokaz stanja duha v naši državi in predvsem jalovosti politike, ki to državo vodi, v Primorskih novicah piše Danijel Cek.