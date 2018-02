Obtožbe o neprimernem vedenju odnesle drugega človeka Unicefa

New York/Port-au-Prince, 22. februarja - Namestnik direktorja Sklada ZN za otroke (Unicef) Justin Forsyth je danes odstopil, potem ko so nanj padle obtožbe, da se je na svojem prejšnjem položaju, ko je vodil britansko humanitarno organizacijo Save the Children, neustrezno vedel do neke uslužbenke, poroča francoska tiskovna agencija AFP.