Pri Zdravnikih brez meja lani 24 primerov spolnega nadlegovanja

Pariz/Ženeva, 15. februarja - Po britanski dobrodelni organizaciji Oxfam poročajo o spolnih napadih tudi iz mednarodne organizacije Zdravniki brez meja. Lani so namreč zabeležili 24 primerov spolnih zlorab ali nadlegovanja. Zaradi prijavljenih kršitev pa so odpustili 19 oseb, so danes sporočili iz organizacije.