Mariborski svetniki naredili korak naprej k obnovi Ljudskega vrta

Maribor, 22. februarja - Mariborski mestni svetniki so danes vendarle potrdili dokumentacijo za projekt prenove zahodne ter delne prenove severne in južne tribune stadiona Ljudski vrt. Odločanje o tem so januarja zaradi več napak v predloženem gradivu preložili na tokratno sejo. Ocenjena vrednost projekta je 5,68 milijona evrov, 187.500 evrov bo doniral nogometni klub.