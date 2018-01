Dokumentacijo za obnovo Ljudskega vrta bo treba popraviti

Maribor, 25. januarja - Mariborski mestni svetniki na današnji seji še niso potrdili dokumentacije za rekonstrukcijo stare tribune na stadionu Ljudski vrt, saj so našli več ključnih napak v predloženem gradivu. Obnovo so sicer vsi po vrsti podprli, dokončno zeleno luč dokumentu pa so si zaradi občutljivosti zadeve prihranili za naslednjo sejo sredi februarja.