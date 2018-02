Vlada opaža napredek pri pregonu pranja denarja

Ljubljana, 25. februarja - Med letoma 2010 in 2016 je bilo v Sloveniji izrečenih 66 pravnomočnih obsodilnih sodb za kaznivo dejanje pranja denarja, je v odgovoru na poslansko vprašanje Eve Irgl (SDS) ta teden pojasnila vlada. Glede na to, da so bile pred letom 2010 izrečene le tri obsodilne sobe, je po oceni vlade razviden napredek pri pregonu pranja denarja.