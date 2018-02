Pred komisijo za preiskovanje sumov pranja denarja dogajanje v Novi KBM nekdanji pooblaščenki

Ljubljana, 22. februarja - Pred komisijo DZ, ki preiskuje sume pranja denarja v Novi KBM, sta danes nastopili nekdanji pooblaščenki za področje preprečevanja pranja denarja Vesna Rožanc in Karmen Rus. Obe sta zatrdili, da so bila pravila igre na tem področju določena in da ne vesta, zakaj je prihajalo do odstopanj.