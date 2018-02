Policisti opozarjajo na previdnost na smučiščih

Kranj, 17. februarja - Gorenjski policisti ob začetku zimskih šolskih počitnic opozarjajo na previdnost na smučiščih. Do konca minulega tedna so obravnavali 51 nesreč, v 19 primerih s hujšimi poškodbami. V eni tretjini nesreč so bili udeleženi otroci in mladostniki. Zelo pogost vzrok nesreč je trk med smučarji, so danes sporočili s kranjske policijske uprave.