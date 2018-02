Trump za oborožitev šolskih uslužbencev

Washington, 22. februarja - Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo v Beli hiši sprejel preživele in njihove starše nekaterih največjih šolskih pokolov po ZDA in se zavzel za oboroževanje šolskih uslužbencev. Po celotnih ZDA so izbruhnili spontani protesti srednješolcev, ki so kljub grožnjam s kaznimi zapuščali šole in zahtevali ukrepe proti orožju.