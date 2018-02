Otroci iz Parklanda v Tallahasseeju naleteli na sočutje, vendar ukrepov proti orožju ne bo

Washington, 21. februarja - Dijaki srednje šole iz Parklanda na jugu Floride, ki so se v torek odpravili na protiorožarsko romanje v državno prestolnico, so v Tallahasseeju naleteli na veliko razumevanja in sočutja politikov zaradi zadnjega v vrsti ameriških šolskih pokolov, vendar ukrepov proti orožju ne bo.