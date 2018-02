Vojska zaskrbljena, a ne presenečena nad slabo oceno bataljonske bojne skupine

Ljubljana, 21. februarja - V SV so zaskrbljeni zaradi slabe ocene bataljonske bojne skupine iz minulega tedna, ni pa jih v celoti presenetil, je danes povedal tiskovni predstavnik Slovenske vojske (SV) Simon Korez. Spomnil je na minule negativne ocene Slovenske vojske, ki so kazale na šibkost vojske na področju kadrov, opreme in zagotavljanja sredstev za razvoj vojske.