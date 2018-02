Sindikat ministrstva za obrambo s peticijo do kolektivne pogodbe

Ljubljana, 21. februarja - Sindikat ministrstva za obrambo je v torek sprožil peticijo, s katero želi, da jim vlada in ministrstvo prenehata odrekati in kršiti zakonsko pravico do kolektivne pogodbe. K podpori peticije so danes pozvali tudi predsednika republike Boruta Pahorja, vse poslance DZ, varuhinjo človekovih pravic in predsednika vlade Mira Cerarja.