Objavljen bo najnovejši indeks zaznave korupcije za 2017

Ljubljana, 21. februarja - Organizacija Transparency International (TI) bo danes objavila indeks zaznave korupcije za leto 2017. Na lanski lestvici se je Slovenija uvrstila na 31. mesto med 176 državami, pri čemer so v TI Slovenia opozorili, da vlada, politični odločevalci in javni sektor še vedno dopuščajo zlorabe in netransparentno delovanje pri porabi javnih sredstev.