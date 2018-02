Protikorupcijska novela primerna za nadaljnjo obravnavo

Ljubljana, 20. februarja - DZ je s 40 glasovi za in 22 proti potrdil, da je predlog novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije primeren za nadaljnjo obravnavo. Predlog ustvarja pogoje za učinkovitejše delo KPK oziroma pravni okvir za krepitev vrednot in načel, kot so integriteta, odgovornost, transparentnost, vladavina prava in javni interes, navajajo v vladi.