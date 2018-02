V Občini Krško poklicno usmerjanje osnovnošolcev Podjetna devetka

Krško, 20. februarja - V Občini Krško, ki se je kot vodilni partner povezala z več območnimi ustanovami, so letos začeli območni poklicno-usmerjevalni projekt Podjetna 9ka. V njegovem okviru skušajo pri osnovnošolskem poklicnem usmerjanju in zunajšolskih dejavnosti šolarje navdušiti za tehnična področja in podjetništvo ter okrepiti možnost njihove kasnejše zaposlitve.