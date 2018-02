Zeleno Posavje za manj odloženih odpadkov

Brežice, 10. februarja - Brežiška Komunala, ki se je kot vodilni partner povezala s komunalnimi podjetji občin Krško, Sevnica, Radeče in Rogaška Slatina, pripravlja območni okoljevarstveni projekt Zeleno Posavje - za naravo in zdravje. Z njim želijo med drugim spodbuditi vnovično uporabo predmetov in oklestiti količino odloženih kosovnih odpadkov.