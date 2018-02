Sij s tremi novimi nadzorniki

Ljubljana, 19. februarja - Delničarji Sija so na današnji skupščini imenovali tri nove člane nadzornega sveta. Za štiriletni mandat so imenovali Boštjana Napasta, Heleno Ploj Lajovic in Polono Marinko, nov mandat pa so potrdili Jevgeniju Zverevu in Dmitrju Davidovu. Z novimi imenovanji želi Sij izboljšati korporativno upravljanje.