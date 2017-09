Skupina Sij v polletju prvič z več kot 500 milijonov evrov prihodkov

Ljubljana, 29. septembra - Skupina Sij, ki združuje metalurško in prehrambno dejavnost (skupina Perutnina Ptuj), je v prvem polletju ustvarila 512,41 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 23,8 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Prihodki, večina jih je ustvarjena na tujih trgih, so prvič v zgodovini presegli mejo pol milijarde evrov, so ob tem poudarili v Siju.