V ŠOS so spremembi zakonodaje na področju študentov v glavnem naklonjeni

Ljubljana, 17. februarja - V Študentski organizaciji Slovenije so zakonskim predlogom glede štipendiranja, študentskega dela, stanovanjske problematike in vključitvijo mladih v Ekonomsko-socialni svet v glavnih točkah naklonjeni, menijo pa, da so predlogi tudi posledica bližajočih se volitev. Želijo si, da bi odločevalci mlade v političnem fokusu obdržali tudi po volitvah.