Z novelo zakona o štipendiranju do samodejnega podaljšanja štipendije

Ljubljana, 25. januarja - Vlada pošilja predlog novele zakona o štipendiranju v obravnavo v DZ. Predlog novele so pripravili zaradi sprememb zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki je je odpravil vsakoletno vlogo za letne pravice in uvedel avtomatizirani informativni izračun, ki bo vsako leto samodejno podaljšal pravico do štipendije, če bo do nje upravičen.