Razmerje s Trumpom opisuje tudi nekdanja playboyjeva zajčica

New York, 16. februarja - Ronan Farrow v novi izdaji revije New Yorker objavlja izpoved nekdanje playboyjeve zajčice Karen McDougal o spolnem razmerju z Donaldom Trumpom od junija 2006 do aprila 2007, ki opisuje tudi izdelan sistem prikrivanja podobnih početij pred javnostjo in tretjo soprogo Melanio Trump.