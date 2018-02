Trumpov odvetnik pravi, da je on plačal porno igralki za molk

Washington, 14. februarja - Osebni odvetnik ameriškega predsednika Donalda Trumpa je v torek za New York Times povedal, da je on plačal 130.000 dolarjev porno igralki Stephanie Clifford oz. Stormy Daniels za molk glede njune afere. Odvetnik Michael Cohen je zatrdil, da je plačal iz lastnega žepa, vračila za to pa da ni dobil.