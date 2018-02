Kulturniki pri Cerarju naleteli na posluh

Ljubljana, 16. februarja - Predsednik vlade Miro Cerar in nekateri kulturniki so se v četrtek srečali na sestanku na temo problematičnih razmer v kulturi. Cerar je med drugim obljubil, da bo glede reševanja položaja nevladnih organizacij z resornim ministrstvom našel sredstva za razpis za dodatne programsko financirane nevladne organizacije, ki so prepoznavne v tujini.