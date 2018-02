Kulturnikom ni vseeno, v kakšnih razmerah bodo delovali

Ljubljana, 6. februarja - Kulturna združenja, ustvarjalci in sindikati so vse bolj nezadovoljni s stanjem v kulturi - med drugim vladi očitajo, da v naglici in brez dialoga sprejema škodljive ukrepe ter da njihovih zahtev ne jemlje resno. O aktualnem stanju v kulturi bodo spregovorili na današnji skupni novinarski konferenci v preddverju Lutkovnega gledališča Ljubljana.