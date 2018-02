NSi v predvolilnem programu o rešitvah za bolj pravično Slovenijo in višje plače

Ljubljana, 16. februarja - V NSi bodo na sobotni programski konferenci v Ljubljani, ki so jo naslovili Zdaj je čas, predstavili osnutek predvolilnega programa. Kot so pojasnili, so pripravili rešitve, kako Slovenijo narediti bolj pravično in kriminalce spraviti za zapahe, kako omogočiti višje plače za vse zaposlene in kako pohitriti dostop so zdravstvenih storitev.