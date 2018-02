Tonin prevzema vodenje NSi

Ljubljana, 31. januarja - Svet stranke NSi je današnji seji na mesto vršilca dolžnosti predsednika stranke imenoval Mateja Tonina. Tonin bo zamenjal dosedanjo dolgoletno predsednico NSi Ljudmilo Novak, ki je na seji odstopila. Novakova se je na seji članstvu zahvalila za dolgoletno podporo, Tonina pa opisala kot sposobnega in poštenega človeka, so sporočili iz NSi.

"Strank je veliko, a le eni smo krščanski demokrati. Želim si, da bi to stranko peljali naprej v nove zgodbe," je ob odstopu dejala Novakova. Ob tem je prepričana, da z novo ekipo pride tudi nova energija.

Tonin se je Novakovi zahvalil za vodenje stranke, ob tem pa izpostavil, da ji je uspelo nekaj, kar ni uspelo še nikomur. Izvenparlamentarno stranko je namreč popeljala nazaj v parlament, je dejal. Ob tem je poudaril, da ostaja zvest vrednotam krščanske demokracije, za prihodnost pa si želi modernizirati stranko.

V.d. predsednika je v svojo ekipo izbral dva nova podpredsednika, in sicer Marijo Rogar in Valentina Hajdinjaka. Glavni tajnik ostaja Robert Ilc, predsednik sveta pa Matjaž Trontelj. Vodja poslanske skupine je postal Jožef Horvat, mednarodni tajnik pa Federico Victor Potočnik, sporočajo iz NSi.

Novakova je vodenje NSi prevzela leta 2008, sprva kot vršilka dolžnosti, nato pa na izrednem volilnem kongresu tudi s podporo delegatov stranke. Na čelo stranke je stopila po tistem, ko je NSi po takratnih volitvah ostala pred parlamentarnim pragom in je njen prvi predsednik Andrej Bajuk odstopil.

Tri leta pozneje se je stranka pod njenim vodstvom znova uvrstila v DZ. V tistem mandatu je bila Novakova sprva podpredsednica DZ, nato pa je postala ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu v vladi Janeza Janše.

Leta 2014 je bila znova izvoljena v DZ, novembra lani pa so ji delegati na kongresu stranke zaupali nov, že 5. dveletni mandat za vodenje stranke.

Mandat Novakove na čelu stranke so med drugim zaznamovala prizadevanja za razlikovanje od SDS, Novakova pa je tudi zavračala sodelovanje s SDS, dokler jo bo vodil Janez Janša. Prav tako je stranka v času, ko jo je vodila Novakova, več naredila na poudarjanju krščansko-demokratski vrednot in poudarjala strpnost, tudi ko je šlo za sprejemanje beguncev. Stranka je na zadnjem kongresu napovedala tudi prizadevanja za vidnejšo vlogo pri oblikovanju stebra zavezništev za novo politiko, bolj demokratično desnico in normalno Slovenijo.

Novakova se je kot edina predsednica parlamentarne stranke podala tudi na zadnje predsedniške volitve, kjer pa je v prvem krogu dobila 7,24 odstotka glasov, mnogi v stranki pa niso skrivali, da so pričakovali več.

Kamničana Mateja Tonina, ki je od leta 2011 vodil strankino poslansko skupino v DZ, se je sicer že večkrat omenjalo kot možnega naslednika Novakove.