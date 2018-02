Izolska občina bo Center odličnosti oprostila plačila komunalnega prispevka

Izola, 18. februarja - Izolski občinski svetniki so v četrtek sprejeli novelo odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka, na podlagi katerega bo občina Center odličnosti InnoRenew CoE lahko oprostila plačila komunalnega prispevka. Na občini verjamejo, da bo delovanje centra predstavljalo pomemben razvoj mesta in širše okolice.