Sedež Centra odličnosti InnoRenew vendarle v Izoli

Izola, 7. februarja - Občina Izola, Univerza na Primorskem in zavod InnoRenew CoE so v ponedeljek podpisali tripartitno pogodbo o prenosu stavbne pravice na delu zemljišč v Livadah, so danes sporočili z izolske občine. S tem so še korak bližje izgradnji centra odličnosti na področju obnovljivih materialov, ki naj bi v Izoli zaživel do konca leta 2020.