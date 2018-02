Mladi se lahko takoj po prijavi med brezposelne vključijo v program trajnega zaposlovanja

Ljubljana, 15. februarja - Mlajši od 30 let se lahko po novem že takoj po prijavi v evidenco brezposelnih vključijo v subvencionirano zaposlitev za trajno zaposlovanje mladih, je na spletni strani objavil Zavod RS za zaposlovanje. Na podlagi javnega povabila bodo delodajalcem do porabe sredstev oz. najdlje do 31. julija 2019 dodelili subvencijo v višini 5000 evrov.