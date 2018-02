Dunking Devils posneli serijo za Facebook

Ljubljana, 15. februarja - Slovenski akrobati Dunking Devils so v zadnjih tednih snemali 10-delno spletno serijo za zagon Facebookove platforme Facebook Watch, ki bo konkurirala spletnim ponudnikom video vsebin, kot so Netflix, YouTube in Amazon Prime. Serija se imenuje Fly Guys, pretekli petek pa je luč sveta ugledala druga epizoda. Leteči fantje so spet viralni.

Facebook Watch, nova Facebookova platforma za spletno televizijo, je domislica ustanovitelja Facebooka Marka Zuckerberga, kako konkurirati tekmecem, kot so YouTube, Netflix in Amazon Prime. Ob zagonu svoje TV-platforme je Facebook financiral produkcijo ožjega izbora oddaj, ki bodo obogatile začetno ponudbo vsebin in spodbudile druge k ustvarjanju.

Priložnost je dal samo najboljšim ustvarjalcem, kot so Bear Grylls iz resničnostne oddaje Neverjetno preživetje, Mike Rowe, ki je znan po seriji Dirty Jobs, medijskim hišam National Geographic, Business Insider, Vice, BuzzFeed ter hollywoodskim zvezdam Billu Murrayu, Jessici Alba, Elizabeth Olsen in Orlandu Bloomu.

V to izbrano družbo je Zuckerberg povabili tudi slovenske akrobate Dunking Devils in F&B Acrobatics, ki so skupaj s kanalom People Are Awesome ustvarili 10-delno serijo Fly Guys. Facebook Watch je kot platforma že na voljo v ZDA, pri nas pa bo na voljo kmalu. Kljub temu si lahko Slovenci že zdaj ogledajo vsebine, ki so objavljene na platformi, vključno s prvima dvema epizodama serije Fly Guys. Druga je dostopna na tej povezavi https://www.facebook.com/FlyGuysShow/videos/401104843682439/.

Fly Guys so Dunking Devils kar dva meseca in pol snemali na desetih različnih lokacijah. Devet epizod je posnetih prav v Sloveniji: v Kopru, Ljubljani, na Bloškem jezeru, v kamnolomu Verd, na Gradu Snežnik, na Veliki Planini, v muzeju Slovenskih železnic ...

V vsaki od desetih epizod, te trajajo do 12 do 15 minut, si fantje zamislijo izvedbo še nikoli prej videnih akrobacij. Kamera jih spremlja skozi načrtovanje, poskuse in padce, do uspešne izvedbe kaskaderskega podviga. Čeprav je bil objavljen komaj drugi del, je serija že zdaj presegla štiri milijone ogledov, je v sporočilu za javnost sporočila slovenska akrobatska skupina.

Po zabijanju na drvečem potniškem vlaku in akrobacijah na tovornem vlaku so Dunking Devils tokrat osvojili še parno lokomotivo. V drugi epizodi serije Fly Guys, ki je bila posneta skupaj s Slovenskimi železnicami, si Gašper Novak, profesionalni akrobat Dunking Devils, zada vratolomen izziv: skočiti namerava čez parni vlak in pristati na drugi strani v kupu sena.

Velik del epizode je posnet v Muzeju slovenskih železnic. Drugi del epizode je posnet na progi po "Deželi Celjski" med Celjem in Podčetrtkom, lokomotiva, ki jo preskoči Novak, pa je muzejska lokomotiva iz leta 1920.

"Po treh letih garanja nam je končno uspelo! Dobiti investitorja, kot je Mark Zuckerberg, in pripeljati filmsko ekipo iz Hollywooda v našo deželo na sončni strani Alp je res uspeh, o katerem smo sanjali. Druga epizoda nastale serije Fly Guys je zame prav posebna. Nadaljuje namreč opus sodelovanja Dunking Devils in Slovenskih Železnic. Po zabijanju na avto vlaku in vratolomnih skokih na tovornem vlaku nam je zdaj uspelo osvojiti še muzejski vlak," pravi Domen Rozman, idejni vodja Dunking Devils.