Dunking Devils posneli video za ligo NFL

Ljubljana, 22. septembra - Slovenska akrobatska skupina Dunking Devils je sporočila, da je za svoj zadnji dosežek združila kreativnost in akrobatske veščine z ligo ameriškega nogometa NFL in spletnim velikanom Yahoo. Ustvarili so video, del katerega so posneli tudi na Velenjskem jezeru. Spot bodo uporabili za promocijo tekme lige NFL v Londonu konec tedna.