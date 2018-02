Humanitarna organizacija Oxfam pod pritiskom zaradi škandala s prostitutkami

London/Bruselj, 12. februarja - Humanitarna organizacija Oxfam se je znašla pod pritiskom, potem ko so mediji pred dnevi razkrili, da so sodelavci organizacije na Haitiju in v Čadu prirejali orgije s prostitutkami. EU je organizaciji danes zagrozila z ukinitvijo financiranja, če so kršili etične standarde. Zaradi afere je odstopila namestnica izvršnega direktorja Oxfama.