Književni prevajalci zgroženi nad "razpuščenostjo spletnih medijev"

Ljubljana, 15. februarja - Književni prevajalci, gledališki kritiki in teatrologi se pridružujejo protestom kulturnih organizacij in posameznikov proti sovražnemu govoru, usmerjenemu proti letošnjim Prešernovim nagrajencem. Kot so zapisali prvi, so med drugim zgroženi nad javnim komuniciranjem in "razpuščenostjo spletnih medijev", ki dopuščajo objave neutemeljenih zapisov.