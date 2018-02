Predsednik republike Pahor odobrava kritike ob kulturnem prazniku

Ljubljana, 8. februarja - Na Prešernov dan je vrata odprla tudi predsedniška palača, kjer je predsednik Borut Pahor skupaj z ministrom za kulturo Tonetom Peršakom in predsednikom upravnega odbora Prešernovega sklada Vinkom Möderndorferjem pripravil sprejem za letošnje Prešernove nagrajence. Pahor je ob tem povedal, da je slišal kritike na račun države in odnosa do kulture.