Poročilo: Vsak šesti otrok odrašča na vojnem območju

New York, 15. februarja - Vsak šesti otrok na svetu odrašča na vojnem območju, piše dobrodelna organizacija Save the Children v danes objavljenem poročilu. Skupaj je to 357 milijonov otrok, kar je 75 odstotkov več kot v začetku 90. letih prejšnjega stoletja. Skoraj polovica ogroženih otrok odrašča v konfliktih v Siriji, Afganistanu in Somaliji.