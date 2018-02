V Kuvajtu države obljubile več milijard dolarjev za obnovo Iraka

Kuvajt, 14. februarja - Države, mednarodni skladi in mednarodne organizacije so danes na mednarodni konferenci o obnovi Iraka obljubili, da bodo za obnovo namenili 30 milijard ameriških dolarjev. Irak sicer potrebuje 88 milijard, pri čemer pa je iraški zunanji minister Ibrahim al Džafari danes sporočil, da niso razočarani nad obljubljeno vsoto, so pa pričakovali več.