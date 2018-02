Na Osnovni šoli Koper danes sprejeli dva otroka

Koper, 14. februarja - Starši osnovnošolcev v Slovenski Istri so v času današnje stavke na področju vzgoje in izobraževanja očitno uspeli poskrbeti za varstvo otrok. Na Osnovno šolo Koper sta tako danes prišla le dva drugošolca, za katera bodo čez dan poskrbeli. V izolski Osnovni šoli Livade, kjer so se vsi učitelji pridružili stavki, pa danes nimajo nobenega otroka.