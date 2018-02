V večini šol danes ne bo pouka, tudi v vrtcih zaradi stavke zagotovljeno le varstvo

Ljubljana, 14. februarja - Na področju vzgoje in izobraževanja bo danes po navedbah šolskega sindikata Sviz v več kot tisoč zavodih stavkalo med 35.000 in 40.000 zaposlenih. V šolah ne bo pouka, za otroke bodo zagotovili le varstvo, tudi v vrtcih, kjer so ponekod organizirali le dežurne enote, bo program okrnjen. V Ljubljani bo v času stavke shod, pričakujejo 15.000 ljudi.