Hit lani s poslovanjem presegel načrte

Nova Gorica, 13. februarja - Družba Hit je po prvih ocenah poslovanja lani ustvarila za 176,2 milijona evrov bruto realizacije, kar je šest odstotkov več kot v letu 2016 in 2,2 odstotka več od načrtovanega, so sporočili iz družbe. Načrte so presegli tudi Hitovi hoteli, obisk igralnic pa je bil za dobre tri odstotke manjši od leta 2016.