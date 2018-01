Hit lani na igralnih napravah izplačal več kot 66 milijonov evrov

Nova Gorica, 8. januarja - V Hitovih sedmih igralnicah so lani na igralnih avtomatih izplačali za več kot 66 milijonov evrov dobitkov, višjih od 1000 evrov. Med njimi so izstopali trije jackpoti v novogoriški Perli in kranjskogorski Koroni. Ti so dosegli približno 223.000, 193.000 in 158.000 evrov.