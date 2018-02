DUTB prodaja zemljišča za gradnjo stanovanj v Ljubljani

Ljubljana, 17. februarja - DUTB je konec januarja objavila vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišč v Rožni dolini in Podutiku v Ljubljani za gradnjo stanovanj. Zemljišča v Rožni dolini so naprodaj za skupno sedem milijonov evrov brez davka, zemljišče v Podutiku za 6,6 milijona evrov brez davka. Ponudbe zbirajo do konca marca.