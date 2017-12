Leto 2018: Nadaljevanje trenda rasti na nepremičninskem trgu?

piše Jure Bernard

Ljubljana, 30. decembra - Nepremičninski trg v Sloveniji je v prvem polletju 2017 zaznamovala rast števila poslov, ki je doseglo rekordno vrednost, in cen, ki pa so bile še pod predkrizno ravnjo. Nepremičninski posredniki niso enotni glede prihodnjih trendov; nekateri pričakujejo nadaljnjo rast, nekateri ob novi ponudbi in dražjih posojilih umiritev.