V verižnem trčenju štirih tovornjakov pred Danami umrl voznik, tri vozila zgorela

Sežana, 13. februarja - V jutranji prometni nesreči, ki se je zgodila na primorski avtocesti med razcepom Gabrk in Danami, približno 200 metrov pred cestninsko postajo, so bila udeležena štiri tovorna vozila. Tri so zgorela, med drugim cisterna z nafto, v kateri je umrl tudi voznik, so za STA pojasnili na PU Koper. Avtocesta je še vedno zaprta v obe smeri.