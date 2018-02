Zaradi goreče cisterne zaprta primorska avtocesta med cestninsko postajo Dane in počivališčem Povir

Sežana, 13. februarja - Zaradi prometne nesreče je primorska avtocesta med Gabrkom in Fernetiči zaprta v obe smeri med razcepom Gabrk in Sežano. Kot so za STA pojasnili na Policijski upravi Koper, so okoli 7.30, približno 200 metrov pred cestninsko postajo, trčila tri tovorna vozila. Zagorel je tovornjak s cisterno, v kateri bi lahko bila nafta.