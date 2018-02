Primorske novice: Izkoristi, izčrpaj in zavrzi? (13. 2.)

Koper, 12. februarja - Dokler so delavci zdravi, so koristni. Ko zbolijo, so le breme. Takšen obraz so v razpravi o predlogu pravilnika o poklicnih boleznih pokazali podjetniki in obrtniki obrtno-podjetniške zbornice ter združenja delodajalcev obrti in podjetništva. Pot do uskladitve tega pravilnika bo najbrž zato zelo dolga, piše Jasna Arko v Primorskih novicah.