Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (12. 2.)

Ljubljana, 12. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale, da je slovenski predsednik Borut Pahor v ponedeljek pričel dvodnevni uradni obisk na Kosovu, o navedbah premierja Mira Cerarja, da so mu interesi države in njena finančna stabilnost pomembnejši od naložb v volivce in sindikate, ter o tem, da so slovenski policisti začeli stavko.