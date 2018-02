Gorenjski župani potrdili projekte za dopolnjeni dogovor za razvoj regije

Kranj, 12. februarja - Člani Razvojnega sveta gorenjske regije in župani gorenjskih občin so danes v Kranju potrdili seznam 25 projektnih predlogov v skupni vrednosti 30 milijonov evrov za vključitev v dopolnjeni dogovor za razvoj gorenjske regije. Regionalna razvojna agencija Gorenjske jih bo še ta teden posredovala ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.