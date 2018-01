V porečju Sore se lotevajo urejanja kolesarskega omrežja

Škofja Loka, 5. januarja - Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič je danes v Škofji Loki z Regionalno razvojno agencijo Gorenjske in župani šestih občin podpisal dogovor o sodelovanju pri projektu načrtovanja in povezovanja kolesarskih ter drugih poti v občinah Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Kranj, Medvode, Železniki in Žiri. Gre za vzpostavitev 70 kilometrov poti.