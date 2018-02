Počivalšek ob odprtju konzulata v Avstraliji izpostavil pomen gospodarskega sodelovanja

Melbourne, 12. februarja - Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek se je v sklopu obiska v Avstraliji udeležil odprtja novega konzulata v Geelongu. V nagovoru je izpostavil pomen gospodarskega sodelovanja med državama in izrazil prepričanje, da bo to z novim konzulatom še boljše. Sodeloval je tudi na poslovnem srečanju o slovenskem turizmu.